Ravello, “Incendio del Borgo di Torello”. Bellissimi i fuochi pirotecnici che hanno illuminato il cielo della città

Ravello. Bellissimo e coinvolgente lo spettacolo di fuochi pirotecnici che questa sera ha illuminato il cielo della frazione di Torello per il tradizionale “Incendio del Borgo”. In tanti hanno assistito a questo evento tanto atteso e che regala emozioni uniche.

Come da tradizione la terza domenica di settembre la frazione di Torello, che è a mezza costa tra Ravello e Minori, festeggia la Madonna Addolorata, venerata nella chiesa parrocchiale della frazione e dopo la processione della statua della Madonna, al segnale dello squillo di tromba, dalle terrazze delle case del borgo hanno cominciato a sparare i fuochi pirotecnici secondo un programma ben definito con un’intera batteria esplosa dalla torre campanaria della chiesa.

I fuochi, insieme con al fiaccolata che delinea i profili delle case, regala la sensazione che tutto il borgo sia stato avvolto da un incendio mentre i colpi più alti si sono aperti proprio di fronte alla passeggiata che esce dalla piazza principale di Ravello e da cui si gode il panorama sul mare.