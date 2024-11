Prezzi carburanti, avanti i ribassi: benzina ai minimi da un anno. Continua il calo dei prezzi dei carburanti sulla rete italiana.

Con le quotazioni internazionali che hanno chiuso venerdì stabili sulla benzina e in rimbalzo sul diesel, nel fine settimana le compagnie si sono nuovamente mosse tagliando i prezzi raccomandati: sabato infatti IP è scesa di tre centesimi sui due carburanti, mentre Q8 ha abbassato di un centesimo la verde e di quattro il diesel. Scendono di conseguenza i prezzi praticati sul territorio, con la benzina in modalità self che a livello medio si porta sotto quota 1,7 €/l .

Nel dettaglio, in base all’elaborazione di Quotidiano Energia dei dati comunicati dai gestori all’Osservaprezzi del Mise aggiornati alle 8 di ieri 18 settembre, il prezzo medio nazionale praticato della benzina in modalità self è 1,696 euro/litro (1,709 il dato di venerdì), con i diversi marchi compresi tra 1,682 e 1,706 euro/litro (no logo 1,692).

Il prezzo medio praticato del diesel self va a 1,809 euro/litro (contro 1,821), con le compagnie tra 1,790 e 1,813 euro/litro (no logo 1,802).

Quanto al servito, per la benzina il prezzo medio praticato è 1,844 euro/litro (1,858 il dato precedente), con gli impianti colorati che praticano prezzi tra 1,777 e 1,897 euro/litro (no logo 1,748). La media del diesel servito va a 1,954 euro/litro (contro 1,966), con i punti vendita delle compagnie che praticano prezzi medi compresi tra 1,883 e 2,019 euro/litro (no logo 1,855).

I prezzi praticati del Gpl si posizionano tra 0,794 a 0,819 euro/litro (no logo 0,791). Infine il prezzo medio del metano auto si colloca tra 2,929 e 3,312 (no logo 2,847).