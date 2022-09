Premio Vietri sul Mare a Pino Strabioli: “Torno nei luoghi del cuore, se dovessi scegliere dove vivere sarebbe Salerno”.

Ritorna dopo anni di stop, causa emergenza sanitaria, il Premio Vietri Sul Mare 2022.

L’appuntamento è per sabato 24 settembre alle ore 18,30 nell’aula Consiliare del Comune di Vietri sul Mare. L’evento nato nel 2011, con una sinergica collaborazione tra il comune di Vietri sul mare e l’Associazione Giornalisti Cava de’ Tirreni – Costa d’Amalfi “Lucio Barone, è un importante punto di riferimento per il giornalismo e la cultura in ambito nazionale.

I premiati di questa edizione saranno il conduttore e giornalista RAI Pino Strabioli, lo scrittore Maurizio De Giovanni e la giornalista freelance ed inviata di guerra, Bianca Senatore. A quest’ultima sarà, infatti, assegnato uno speciale riconoscimento da parte dell’associazione giornalisti Cava e Costa d’Amalfi ” Lucio Barone”.

La serata sarà condotta, oltre che organizzata, dal giornalista Antonio Di Giovanni. La manifestazione fa parte integrante del calendario “Vietri Cultura”.

“Torno nei luoghi del cuore e se dovessi scegliere dove vivere, sarebbe Salerno” – dichiara, Pino Strabioli, in merito al premio che riceverà. “Ritorno sempre – aggiunge– quando posso a Vietri, luogo che amo e che mi accompagna tutto l’anno poiché mangio nei piatti di ceramiche vietrese. Ricevere un premio alla cultura, insieme ad un grande personaggio come Maurizio Di Giovanni, che stimo, è un grandissimo onore. La Campania è una terra fantastica -essere accolto prima da Napoli, questa estate nei Giardini di Palazzo Reale, e poi venire a Salerno, che ho scoperto e scopro sempre grazie alle rassegne teatrali di De Rosa, per me è motivo di gioia. Accolgo questo premio con ulteriore entusiasmo, poiché è dedicato alla cultura e viene donato in uno degli angoli più belli al mondo. Poi da quest’anno la mia trasmissione “Il Caffè “passa a Rai Cultura, per cui colgo un interessante disegno del destino in tutto questo. Oggi più che mai dovremmo imparare a fare cultura e dedicarci alla cultura stessa.”