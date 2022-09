Praiano, terza edizione della borsa di studio Clelia Del Gaizo. Paolo Marrone: “Cerimonia semplice ma altamente simbolica”

Praiano. Ieri si è svolta con grande successo e partecipazione la cerimonia di premiazione degli studenti vincitori della borsa di studio Clelia Del Gaizo. Un evento emozionante in onore di “Donna Clelia” il cui ricordo resta indelebile nel cuore di tutto coloro che l’hanno conosciuta.

In merito riportiamo il bellissimo post pubblicato dal positanese Paolo Marrone, presente alla serata: «Ieri sera si è svolta presso il bar Mare ristorante Donna Clelia a Praiano la terza edizione della borsa di studio dedicata proprio a Clelia del Gaizo e destinata ai migliori allievi dell’istituto alberghiero di Agerola. Ognuno di noi conserva il ricordo dei propri cari nella quiete più profonda del proprio cuore, dove niente lo possa scalfire o cancellare, ma ci sono momenti in cui questo ricordo vuole riemergere, farsi portatore di nuove speranze e farci da guida lungo i sentieri della vita che ancora aspettano di essere percorsi. E’ allora che questo ricordo diventa sostanza e sparge i propri semi nella terra fertile delle nuove generazioni con l’intento di sorreggerne i sogni e le aspettative. E’ per questi motivi che la Famiglia Ferraioli tre anni fa ha pensato di istituire questa borsa di studio, convinta che gli insegnamenti e l’esempio di Donna Clelia, come ristoratrice, ma soprattutto come persona che aveva fatto dell’accoglienza e del rispetto della nostra storia la sua missione di vita, non andassero perduti. Una cerimonia semplice, come lo era Clelia, ma dal significato altamente simbolico e siamo sicuri che i tre giovani premiati: Martina Donnarumma, Francesca Sicignano e Aldo Cuomo, nell’affrontare il loro futuro fatto di ulteriori studi o nuovi percorsi lavorativi, ricorderanno questa serata e porteranno nel loro bagaglio uno dei semi donatici da Donna Clelia. A consegnare le borse di studio sono stati la Sindaca di Praiano Annamaria Caso, la consigliera Fiorina Rispoli, il professor Alfonso Sarno e una delegazione dei professori dell’istituto alberghiero di Agerola. C’è stato dunque anche un sostegno istituzionale a questa iniziativa della famiglia Ferraioli a dimostrazione della sensibilità verso la tematica della preparazione di giovani risorse per il settore della ristorazione che sta accusando una preoccupante crisi occupazionale in Costiera».