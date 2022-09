Praiano, al Faito Vertical grande successo delle Schegge Praianesi

Questa mattina grande successo delle Schegge Praianesi al Faito Vertical in una gara avvincente ed entusiasmante in cui i ragazzi di Praiano si sono espressi al massimo, distinguendosi e conquistando delle ottime posizioni.

Un grande orgoglio per la città di Praiano che partecipa e segue con passione l’attività sportiva delle Schegge, sostenendo i ragazzi in tutte le loro imprese. Davvero una bella giornata di sport, vissuta all’insegna del sano agonismo e con tanta, ma tanta allegria.

A tutti i partecipanti formuliamo le nostre congratulazioni per l’impegno e gli ottimi risultati raggiunti.