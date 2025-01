Positano, Scuola di Arti Sceniche: Anna, Giulia e Mirko saranno famosi!

Positano (SA) ““Voi fate sogni ambiziosi: successo, fama. Ma queste cose costano ed è proprio qui che cominciate a pagare, col sudore!”, la citazione è tratta da “Fame” in italia “Saranno Famosi” serie TV americana dal successo planetario, a interpretarla l’attrice e ballerina “Debbie” Allen molto amica, tra l’altro, di Denzel Washington ospite anche lui, in questi giorni della Città verticale. La coreografa, vincitrice di due Emmy Awards, con la sua frase sintetizza meglio di chiunque altro ciò che va detto e ricordato a chi si affaccia per la prima volta allo straordinario e difficilissimo mondo dello spettacolo, come hanno fatto per mesi gli alunni iscritti alla Scuola di Arti Sceniche ideata dalla Direttrice artistica Giulia Talamo e dal regista teatrale Ario Avecone, come offerta formativa del contenitore culturale più ampio rappresentato dalla rassegna “Vicoli in Arte” giunta alla sua seconda edizione. La serata di sabato scorso che offriva due spettacoli di alto profilo all’insegna del teatro musicale d’autore nazionale e internazionale, “Le stelle di Notre Dame de Paris” e “Vlad Dracula il Musical”, ha visto così, a margine delle belle performance di cantattori e ballerine, salire sul palco della Spiaggia Grande il sindaco Giuseppe Guida, l’assessore all’Economia Michele De Lucia e il consigliere con delega al Turismo Giuseppe Vespoli per premiare due giovanissime Anna e Giulia, che a pari merito hanno meritato la prima borsa di studio dedicata agli alunni più meritevoli della Scuola d’Arti Sceniche. Una borsa completamente finanziata dal Comune di Positano che tra l’altro ha finanziato anche da solo la “50 edizione del Massine”, dimostrando concretamente quanto un’amministrazione attenta e capace può fare per la promozione culturale e contemporaneamente proporsi come opportunità per giovani talenti per lanciarsi nel mondo difficilissimo ma straordinario dello spettacolo. Con Anna e Giulia vince anche Mirko a completare un quadro di grande soddisfazione per tutti coloro come Giulia Talamo, Ario Avecone, Antonio Speranza, Andrea Sciortino, Jacopo Siccardi, Michela Chirico, Tommaso Fichele e Giampietro Marra in questo primo anno della Scuola di Arti Sceniche di Positano hanno creduto nel sogno di sempre: poter diventare un giorno famosi, grazie a determinazione e tanto studio.

di Luigi De Rosa