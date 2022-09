Positano: resti preistorici al Museo Preistorico Etnografico “Luigi Pigorini”

Positanonews va alla ricerca delle origini e dei resti della Città Verticale al Museo nazionale preistorico etnografico “Luigi Pigorini”.

Tappa immancabile per gli appassionati di storia, le collezioni del museo Pigorini di Roma coprono due macro-aree tematiche: la preistoria – con reperti appartenenti specialmente all’area laziale – e l’etnografia – con manufatti ed oggetti vari giunti in Italia dopo gli incontri con civiltà e culture di tutto il mondo. Attualmente, nella sezione preistorica, sono conservati reperti appartenenti alla nostra storia locale.

Un auspicio: riportare le nostre origini a casa, a Positano, per poter valorizzare anche il passato e non soltanto le bellezze del nostro presente. Qualora non fosse possibile, esortiamo la collettività e – in particolar modo – i dirigenti scolastici della Costa d’Amalfi ad organizzare gite verso la Capitale per poter ammirare anche i tesori nostrani.