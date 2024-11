Positano, oggi l’inaugurazione della mostra fotografica “Sentinelle di Pietra” dedicata a Romolo Ercolino

«“SENTINELLE DI PIETRA” è l’opera che il Professor Romolo Ercolino aveva concluso prima di lasciarci senza però riuscire ad andare in stampa. Oggi, siamo particolarmente orgogliosi di aver contribuito alla realizzazione finale di questo importante lavoro, per renderlo pubblico e presentarlo alla comunità intera», afferma l’amministrazione comunale della perla della Costiera Amalfitana.

Un testo che non solo introduce ad una maggiore comprensione dell’antico pericolo corsaro e saraceno, ma che offre altresì una nuova coscienza del complesso di Torri di guardia e di difesa della Costa d’Amalfi, che si trasforma senza dubbio in una nuova consapevolezza storica a riguardo.

«Il Prof. Ercolino ha sempre dedicato meticoloso studio e ricerca nei suoi progetti e in ogni sua pubblicazione. Da oggi anche “Sentinelle di Pietra” entrerà a far parte di quel patrimonio di storia e tradizione culturale che abbiamo il dovere di preservare e valorizzare per consegnarlo alle generazioni future».