Positano, Musical rinviato all’8 dicembre , attesa per “Storia e Leggenda” l’8 ottobre. La direttrice artistica Giulia Talamo che guida Vicoli in Arte con Ario Vecone anticipa che in collaborazione e accordi con comune di Positano Positano in musical verrà rimandato all 8 dicembre .. sarà.

L apertura del programma di Natale

il musical andrà in scena come previsto con alcuni brani natalizi per augurare a tutti un Natale speciale con la compagnia arti sceniche docenti ballerini e nuove proposte per 2023

Intanta i combattenti di arti sceniche guidati da jack SICCARDI sono pronti per l’8 ottobre dove saranno protagonisti dal combattimento iniziale saraceni contro Cristiani con 4 schermisti professionisti e un cast e eccezione per

STORIA E LEGGENDA

POSA POSA

chiesa madre 20,30