Positano, il ricordo di Jesus dalla Spagna di Michele Pisacane al Bar Internazionale “Sembrava un profeta”

Positano, Costiera amalfitana. Ci giunge un ricordo dalla Spagna di Jesus, un giovane che è vissuto nel borgo attraversato dal Sentiero degli Dei in Costa d’ Amalfi , molti ricordano Michele Pisacane per la sua ospitalità e cordialità, al ristorante “Le Tre Sorelle” ( qui in compagnia del comandante in pensione della polizia municipale Antonio Mancuso ) , ma anche per i drink e le lunghe chiacchierate al Bar Internazionale della famiglia Collina, ecco cosa ci scrive l’amico Jesus che salutiamo

Durante il mio triennio a Nocelle, ormai una vita fa, ebbi modo di essere avvicinato a questo affabile e accogliente positanese al quale ogni tanto chiamavano “Diego”… Subito capii quanto fosse rispettato e voluto bene da tutti. E così era rimasto, come ho potuto verificare nella mia ultima breve visita al paese, soltanto tre mesi fa: mi hanno messo al suo tavolo al Bar Internazionale e per un’oretta ho seguito le sue parole di incoraggiamento e la sua analisi acuta, rivolte alle persone sedute attorno a lui (sembrava quasi un amichevole profeta), senza mai rinunciare però ne al suo sorriso e ne alla sua ironia. R. I. P.