Positano: grande festa per Don Raffaele Celentano con la torta spettacolare del Bar Romano. Ieri sera, giovedì 22 settembre 2022, alle ore 19.oo, don Raffaele Celentano, per tutti don Raffì, ha celebrato una Messa di ringraziamento per i suoi vent’anni da parroco della Chiesa di Santa Maria delle Grazie di Montepertuso.

Per festeggiare l’occasione, il bar Romano di Meta ha preparato una splendida torta. Presenti alla celebrazione anche il sindaco di Positano, Giuseppe Guida, e don Danilo Mansi.

Don Raffi si è rivelato anche studioso attento, che ama valorizzare e far conoscere le bellezze artistiche e culturali presenti nella propria parrocchia. Lo ha fatto attraverso scritti e saggi sulle leggende locali, senza mai sottrarsi, quando è stato chiamato in causa, a farsi promotore del proprio territorio.