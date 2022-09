Positano: disagi per la SITA per Meta , ragazzi sotto la pioggia

Positano, Costiera amalfitana. Mattinata di disagi per gli studenti del Liceo Marone di Meta di Positano ,

Stamattina mentre tutti i ragazzi e bambini a Positano aspettavano il bus per andare a scuola, hanno avuto dei disagi non indifferenti causati sia dal maltempo che dal bus che non li ha potuti portare a destinazione come loro avrebbero desiderato.

E’ successo che il bus destinato a Meta non si è fermato al bivio di Montepertuso, forse per auto parcheggiate, ed è andato avanti. I ragazzi poi hanno preso il bus della SITA che va a Sorrento e li ha lasciati al Cavone