Positano, camion alla Chiesa Nuova si blocca il traffico. Vigili al lavoro sotto la pioggia battente. Problemi per la viabilità in tutta la Costiera amalfitana. Pietre su un’auto parcheggiata verso Piano di Sorrento, prima di Tordigliano, mentre pietrame anche dall’altro lato fra Maiori, Erchie, Cetara e Vietri sul mare sulla S.S. 163 Amalfitana. Scuole chiuse in tutta la Costa d’ Amalfi per l’allerta meteo in Campania. Comunque grazie al lavoro della polizia municipale poi la strada è stata liberata