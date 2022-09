Pompei, 15enne aggredito nei pressi del Santuario. La madre contro l’omertà. Un giovane di 15 anni era in compagnia di amiche quando, improvvisamente, nei pressi del bar vicino al Santuario, è stato aggredito da un gruppo di ragazzi per futili motivi.

“A chi voglio ringraziare di più sono i carabinieri e la Polizia di Pompei che alla nostra chiamata ci hanno risposto che non avevano una pattuglia da mandarci e che non potevano far nulla. GRAZIE, grazie sindaco perché mette in sicurezza la ‘sua Pompei’ solo durante eventi da lei organizzati, ma che ormai è una Pompei trascurata, non in sicurezza e piena di strafottenza, grazie a tutte le persone sedute fuori a quel bar che al nostro arrivo e alle nostre domande sembravano essere lì attendendo una grazia”, ha detto la madre.

“Sono in*******, schifata, disgustata, stasera mio figlio è a casa con me e sta bene, ma domani cosa accadrà?”.

Tante le risposte che il post della donna ha ottenuto, tra cui quella di un ufficiale della Polizia Municipale. “Mi spiace non aver potuto fare di più per questa situazione… Come ho detto ieri, quando insieme a lei, con gli uomini a mia disposizione siamo scesi a perlustrare il sagrato e la fonte salutare, a questi delinquenti non bisogna dargliela vinta. Come ufficiale della Polizia Municipale, del turno di ieri sera, nonostante nel suo post abbia dato atto del nostro tempestivo intervento e di tutta l’attività svolta, non riesco a non sentirmi in colpa per l’accaduto… Suo figlio in quel momento era mio figlio”, si legge.