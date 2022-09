Poesia è… Rinascenza” Dalla forza letteraria del circolo Anastasiano

Pollena Trocchia. Venerdì 23 settembre, alle ore 19.30, riprende il quarto appuntamento della Rassegna “Poesia è… Rinascenza”. Gli ideatori e organizzatori Melania Mollo e Giuseppe Vetromile del Circolo Letterario Anastasiano, hanno deciso di iniziare il nuovo ciclo dopo la breve pausa estiva, partendo subito con un ospite di alto spessore culturale, originaria di San Giorgio del Sannio (Bn), autrice di diverse raccolte di poesie, di romanzi e di racconti per l’infanzia, presidente dell’Associazione Arte e Saperi, nonché direttrice del marchio editoriale RPlibri, la scrittrice Rita Pacilio.

la serata avrà il contribuito di alcuni poeti (Alessandra Callegari, Mariafrancesca Mela, Antonella Quaglia, Angela Rosauro e Antonio Simone) che, dopo la presentazione del libro di Rita Pacilio, “Quasi madre” (peQuod Edizioni), leggeranno brani di loro produzione.

I momenti musicali saranno a cura del giovane talento di Pollena Trocchia Roberto Sorrentino, ed inoltre si potranno ammirare le esposizioni artigianali di Luigi Russo e le fotograzie di Luigi Cofrancesco. “Poesia è… Rinascenza” è dunque una rassegna che va in crescendo, grazie alla promozione e all’accoglienza della Congrega del SS. Sacramento in Trocchia, in particolare nella persona del suo priore Andrea Sannino. La Congrega è così divenuta un importante polo culturale di Pollena Trocchia, cittadina del vesuviano nota per la presenza di tante ville storiche, bellezze naturalistiche e enogastronomiche e peraltro, per avervi soggiornato per qualche tempo il compositore Gaetano Donizetti (all’interno della Congrega si conserva ancora un antico organo che utilizzava il Maestro)

Appuntamento dunque a venerdì 23 settembre, alle ore 19.30. Sarà gradita la presenza di tutti gli amici e della cittadinanza.