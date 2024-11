Piano di Sorrento, Don Pasquale Irolla questa sera ai Vespri in onore di San Michele Arcangelo

Piano di Sorrento. In tanti hanno partecipato con fede e devozione alla Novena in onore del Patrono San Michele Arcangelo guidati dal nuovo amministratore parrocchiale Don Antonino D’Esposito. La sera del 26 settembre a celebrare i Vespri il vescovo di Avellino Mons. Arturo Aiello che, come ogni anno, ama tornare nella Basilica che lo ha visto parroco per tanti anni e vivere una serata della Novena insieme ai fedeli.

Ma quest’anno quello di Mons. Aiello non è l’unico ritorno perché questa sera a i Vespri che chiudono solennemente la giornata dedicata all’Arcangelo San Michele è presente Don Pasquale Irolla che dallo scorso 18 settembre guida le Parrocchie Santo Stefano e Maria SS. della Libera di Capri.

E questa sera Don Pasquale torna nella Basilica di San Michele Arcangelo dove, sotto le ali dell’Arcangelo Michele, celebrerà i Vespri, è stato accolto da una Basilica stracolma come non si vedeva da tantissimo tempo. Alla fine della celebrazione religiosa la tradizionale visita al Tempietto di San Michele.