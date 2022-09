Piano di Sorrento: sarà Antonello Ardovino a condurre il dietro le quinte dei concerti dei festeggiamenti di San Michele. È ufficiale: sarà Antonello Ardovino a condurre il dietro le quinte dei concerti previsti a Piano di Sorrento in occasione del santo patrono. Sono tre gli spettacoli musicali in programma in Piazza Cota, a cura dell’Assessorato alla cultura, turismo e spettacolo, con ospiti del calibro di Anastasio, La Maschera e Andrea Sannino. Antonello Ardovino mostrerà in diretta le emozioni del dietro le quinte, con interviste inedite e tanto altro.

Il primo appuntamento sarà il 28 settembre alle 21.00 con il concerto di Anastasio.

Il giorno 29 alle 21.00 con il concerto del gruppo “La Maschera”.

Il giorno 30 settembre si terrà il concerto di Andrea Sannino “E’ Gioia Live”.

In bocca al lupo Antonello!