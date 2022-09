Piano di Sorrento, lunedì 26 settembre Mons. Arturo Aiello celebrerà i Vespri della Novena di San Michele

Piano di Sorrento. La comunità della Parrocchia di San Michele Arcangelo continua a vivere con fede e devozione l’appuntamento serale con la Novena in preparazione alla solennità della festa del Patrono San Michele Arcangelo. Ogni sera la Basilica è gremita di fedeli che non vogliono mancare a questo appuntamento così importante per la comunità carottese e che ogni anno rappresenta il fulcro della vita religiosa.

E lunedì 26 settembre si attende la presenza di Mons. Arturo Aiello, vescovo di Avellino ed a lungo parroco a San Michele Arcangelo. Una presenza che si rinnova ogni anno quando Don Arturo, come tutti i fedeli continuano affettuosamente a chiamarlo, non rinuncia a vivere con i suoi ex parrocchiani uno degli appuntamenti in preparazione alla solennità del Santo Patrono. Quello di Don Arturo con la Parrocchia di San Michele Arcangelo resta un legame fortissimo perché in questa Basilica ha visto crescere la propria vocazione fino ad arrivare al momento della consacrazione. Un legame che la distanza non potrà mai spezzare ma che, al contrario, continua a fortificare.

E lunedì i carottesi lo attendono con gioia per condividere una tappa della Novena con lui, facendosi guidare dalle sue parole e dal suo sguardo.

L’appuntamento è alle ore 19.00 con la recita del Santo Rosario ed alle ore 19.30 con i Vespri solenni, l’omelia e la Benedizione Eucaristica.

Un importante momento di grazia che avvicina al giorno solenne in cui in Basilica si onorerà il Santo Patrono.