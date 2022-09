Piano di Sorrento, la Comunità dei Padri Sacramentini saluta Padre Augusto. Al suo posto torna Padre Vittorio

La Comunità dei Padri Sacramentini è presente a Piano di Sorrento dal 1965 e rappresenta un punto di incontro e di preghiera che ogni giorno accoglie tanti fedeli desiderosi di viver un momento di raccoglimento davanti al Santissimo Sacramento che resta esposto durante l’intera giornata. Negli anni sono tanti i Padri Sacramentini che si sono avvicendati nella piccola chiesetta carottese per poi essere trasferiti altrove nel rispetto della regola del proprio ordine religioso.

Ed ora anche l’attuale Superiore Padre Augusto Lotti saluterà la comunità di Piano di Sorrento per continuare a svolgere il suo ministero sacerdotale/religioso nella comunità sacramentina di Torino. Al suo posto, a ricoprire il ruolo di Superiore, tornerà Padre Vittorio Battaglia dopo circa dieci anni di lontananza dalla comunità carottese.

Un avvicendamento che rattrista per la partenza di Padre Augusto che ha fatto della sua sensibilità e disponibilità uno degli aspetti principali del suo ministero, ma al contempo rappresenta anche un momento di gioia per il ritorno di Padre Vittorio che per tanti anni aveva già svolto il suo ministero presso la Comunità Sacramentina di Piano di Sorrento.

La comunità ora sarà composta da Padre Vittorio Battaglia, Padre Albino Valentini (anche lui nuovo arrivo, ma che ha svolto il suo ministero qui a Piano negli anni ’70), Padre Alvise Marchesini e Padre Giuseppe Rossi ultimi due già presenti a Piano.

La comunità carottese ringrazia Padre Augusto per il servizio svolto in questi anni, anche nelle parrocchie e nelle comunità religiose della penisola. Incontrandolo e conoscendolo in molti hanno avuto modo di trarre frutti dalla sua testimonianza di vita sacerdotale e religiosa.

Un grazie a tutta la comunità religiosa sacramentina per la loro presenza a Piano di Sorrento, per la loro missione di centralizzare l’Eucarestia.

Certo gli spostamenti possono far nascere sentimenti di “nostalgia e tristezza”, ma l’avvicendamento è un elemento importante perché da un lato si sottolinea che l’incarico che si ricopre è un servizio e non qualcosa che appartiene, affidato una volta è per sempre; dall’altro è importante perché il ricambio spesso favorisce il rinnovamento e infonde nuove energie donando linfa a nuove idee e nuove iniziative.