Piano di Sorrento, ingiustamente revocato l’appalto per le strisce blu alla Dimpark. Scatta il risarcimento?

Piano di Sorrento. Nel 2020 la Dimpark srl si era aggiudicata l’appalto per la gestione delle strisce blu sul territorio grazie ad un’offerta ritenuta la migliore tra tutte quelle presentate.

La società Sis, che gestiva il servizio da diversi anni, si classificava al secondo posto e, all’esito della gara, inviava una comunicazione al comandante della polizia municipale per segnalare delle presunte irregolarità da parte della Dimpark. Il comandante annullava, quindi, l’aggiudicazione alla Dimpark affidando l’appalto alla Sis, nonostante ci fosse un parere di tenore diverso del legale del Comune di Piano di Sorrento.

I giudici del Consiglio di Stato, con sentenza dello scorso 26 maggio, hanno definitivamente chiarito che tutte le motivazioni addotte dalla Sis e dal comandante della Polizia Municipale di Piano di Sorrento finalizzare alla revoca dell’appalto alla Dimpark sono da considerare infondate.

Ora la Dimpark si trova nelle condizioni di poter chiedere al Comune di Piano di Sorrento un rimborso per i danni economici subiti avendo rinunciato per due anni ad un appalto al quale aveva in realtà diritto.

Al Comune carottese spetterà, quindi, provvedere al risarcimento e non è detto che a questo punto la Dimpark possa subentrare alla Sis nella gestione delle strisce blu sia per l’aumento dei prezzi registrato in questi ultimi due anni e sia perché, come affermano i vertici aziendali, diventa difficile accettare l’affidamento di un incarico in presenza di un comandante della Polizia Municipale nei confronti del quale hanno perso la fiducia.