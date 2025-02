Piano di Sorrento, in fase di montaggio le giostre per la festa di San Michele. Resteranno fino al 30 settembre

Piano di Sorrento. Dopo due anni di fermo a causa della pandemia tornano in Piazza della Repubblica le tanto attese giostre in occasione della festa del patrono San Michele Arcangelo.

Una gioia per piccoli e grandi che da sempre sono affascinati dalle mille luci colorate e dal divertimento che da sempre le carie attrazioni rappresentano.

E nella giornata di oggi è iniziato il montaggio delle giostre nella zona centrale di Piazza della Repubblica che normalmente è adibita a parcheggio. Le installazioni resteranno fino al 30 settembre, giorno conclusivo dei festeggiamenti.

Per tale motivo nell’area del parcheggio centrale di Piazza della Repubblica vigerà il divieto di sosta con rimozione per tutti i veicoli, eccetto quelli dello spettacolo viaggiante, dalle ore 17.00 del giorno 15.09.2022 fino al termine della manifestazione.

Inoltre in Piazza della Repubblica (area mercato ortofrutta) per il periodo dal 16 al 30 settembre 2022 la sosta è consentita ed a pagamento anche nell’orario pomeridiano con orario dalle ore 08.30 alle ore 13.30 e dalle ore 15.30 alle ore 21.30 (chiusura cancelli ore 22.00).

(foto Alessia Ferrara)