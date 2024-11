Piano di Sorrento, gli auguri del sindaco Salvatore Cappiello per la festività patronale di San Michele Arcangelo

Piano di Sorrento oggi festeggia la solennità del patrono San Michele Arcangelo. Una data importante per tutta la comunità che vive con fede e devozione questo giorno così importante. Quest’anno, a causa delle avverse condizioni meteo, i festeggiamenti esterni sono rimandati ma si potrà vivere con intensità e partecipazione l’aspetto religioso con un momento di preghiera avvolti dagli ori della splendida Basilica dove troneggia l’Arcangelo Michele.

Come da tradizione questa mattina la cerimonia presso il Monumento dei Caduti in Piazza Cota con la deposizione di una corona di alloro per onorare, in questo giorno di festa, la memoria dei carottesi che hanno perso la vita durante il conflitto mondiale. Un momento come sempre molto toccante e che ha visto la partecipazione dei cittadini, di una rappresenta degli studenti e dell’amministrazione comunale guidata dal sindaco Salvatore Cappiello.

Ed il primo cittadino, con un post sui social, ha rivolto il suo messaggio di auguri in questa giornata di festa: «Un giorno importante, sentito. La festività patronale di San Michele Arcangelo è una ricorrenza densa di valori. Perché è un momento fondamentale per riflettere sul senso di comunità. Perché ci indica l’importanza dell’identità. Perché la devozione e le tradizioni sono punti di riferimento.

Spiace tanto che quest’anno sia stato necessario posticipare la Fiera e i concerti ma il maltempo e ragioni di sicurezza e ordine pubblico ci hanno suggerito di riorganizzare il programma. Come già annunciato, alla luce dell’aumento dei costi dell’energia, abbiamo deciso di ridurre le luminarie: un segnale necessario, una scelta doverosa.

A tutti, alla nostra Piano di Sorrento, a chi oggi si trova lontano dalla sua casa e dalla sua famiglia, a chi avverte un legame indissolubile con la comunità, a chi ama il nostro paese e il nostro Santo Patrono, rivolgo un abbraccio e un saluto affettuosi: a noi, buona festa patronale!».