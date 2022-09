Piano di Sorrento, controlli sul corretto conferimento dei rifiuti: sanzionati alcuni cittadini

Nel territorio comunale di Piano di Sorrento sono stati intensificati i controlli per verificare il corretto conferimento dei rifiuti. Già individuati dalla polizia municipale guidata dal comandante Michele Galano alcuni cittadini che hanno violato il regolamento comunale in particolare per quanto concerne il rifiuto indifferenziato (attualmente in sacco nero). A loro carico è stata elevata la sanzione prevista dalla legge.

L’obiettivo è la riduzione del rifiuto indifferenziato che è quello che ha maggiore incidenza sui costi del servizio.

Le attività di verifica, portate avanti in stretta collaborazione con la società Penisolaverde e i suoi operatori, proseguiranno ovviamente anche nel corso dei prossimi giorni in tutte le aree del territorio comunale anche per quanto riguarda l’abbandono indiscriminato di rifiuti che avviene anche nei pressi dei cestini gettacarte.

Il sindaco di Piano di Sorrento Salvatore Cappiello dichiara: “Migliorare i dati relativi ai rifiuti attraverso il corretto conferimento rappresenta un aspetto assolutamente importante. Attraverso proprio il miglioramento dei dati con particolare riferimento alla riduzione del rifiuto indifferenziato, si può infatti ambire a un contenimento della tariffa relativa al servizio. Sollecito tutti i cittadini ad avere sempre più attenzione nel rispetto del calendario di conferimento. Si tratta anche di necessità legate ad aspetti sanitari e di decoro”.