Piano di Sorrento concluse operazioni visita ai seggi di Positanonews. 56,30% votanti, il primo è il seggio numero 4

Piano di Sorrento concluse operazioni visita ai seggi di Positanonews . Siamo in Via Carlo Amalfi dopo aver seguito la Costiera amalfitana e Positano, i seggi di Massa Lubrense, Sant’Agnello, Meta, Vico Equense, Sorrento e Piano, quelli vicini alla redazione operativa della terra delle sirene. Qui ambiente tranquillo, dopo le 22 il vuoto, in pratica chi voleva andare a votare ha aspettato che la pioggia allentasse e poi dopo aver votato i seggi sono rimasti vuoti. Fra quelli che hanno avuto la maggior affluenza il numero 4 è il primo con il 63% “Abbiamo fatto un buon lavoro grazie a una grande squadra – ci spiega la Presidente -, c’era il tagliando da staccare poi le modalità del voto sono state quelle consuete” . Lo spoglio è iniziato regolarmente dopo le 23