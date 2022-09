Piano di Sorrento, ancora grave un ragazzo ustionato per l’esplosione. La Procura apre un’inchiesta

Piano di Sorrento ( Napoli ) . Ancora grave un ragazzo coinvolto da un’esplosione di due bombole di gas dopo uno scoppio durante la pulizia degli ambienti dove si trovavano i due giovani operai, un 20enne e un 21enne (quest’ultimo considerato in pericolo di vita) Qiesto sono rimasti ustionati a seguito dell’esplosione come ha riportato Positanonews penisola sorrentina tre giorni fa .

Della vicenda se ne è occupata anche Repubblica successivamente, questi stavano pulendo una una cisterna in un locale di Piano di Sorrento quando, improvvisamente, si è verificata l’esplosione. Immediati i soccorsi che hanno portato i due malcapitati all’ospedale di Sorrento: vista la gravità delle loro condizioni di salute, però, si è deciso per il trasferimento in due ospedali specializzati a Brindisi e Roma con l’elicotero.

Il 20enne è stato trasferito in un ospedale romano, dove è ricoverato in prognosi riservata: le sue condizioni sarebbero in leggero miglioramento. In pericolo di vita, invece, è il 21enne, attualmente ricoverato al Reparto Grandi Ustionati dell’ospedale di Brindisi.

Sull’incidente indagano le forze dell’ordine, mentre la Procura della Repubblica di Torre Annunziata ha aperto un’inchiesta. Preghiamo per questo giovane .