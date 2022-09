Ospedale unico, Cinema Aequa e lavori per il traffico: le decisioni del consiglio comunale a Vico Equense

Vico Equense aveva convocato per oggi il consiglio comunale alle ore 8:30 in prima convocazione e in seduta pubblica presso la casa comunale in via De Feo. Tra i punti all’ordine del giorno oltre al solito iter burocratico, alcuni temi di fondamentale importanza per i cittadini vicani: Cinema Teatro Aequa, Ospedale Unico e lavori in via Murrano. Durante il consiglio comunale si è discusso infatti della convenzione per la gestione del nuovo Cinema Teatro Aequa con una rettifica e aggiornamento della convenzione rep. 1031 del 4 agosto 2008. La gestione del nuovo cinema Aequa è stata “Frutto di dialogo anche con l’opposizione” ha sottolineato il consigliere di minoranza Giuseppe Ferraro. Riduzione dei biglietti per il primo mercoledì di ogni mese, ingresso gratuito una volta a settimana per gli ultra 70enni e diversamente abili. Sono solo alcuni degli accordi della convenzione ventennale. Altro punto all’ordine del giorno, i lavori in via Murrano verso la Statale Sorrentina per decongestionare il traffico estivo con una terza corsia e una scala tra la Circumvesuviana e la fermata di via Murrano. Per ultimo, ma non meno importante la realizzazione dell’ospedale unico in penisola sorrentina: su questa tematica il consigliere d’opposizione Maurizio Cinque ha proposto una revoca parziale dell’atto scatenando anche dibattiti con la maggioranza che ha poi optato per il voto contrario.