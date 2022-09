Orfeo Mazzella, uomo delle grandi battaglie e dal grande coraggio candidato nel nostro collegio . Nell’area di cui si occupa Positanonews fra Napoli Sud, fra Sorrento, Penisola Sorrentina fino ai Monti Lattari e Castellammare di Stabia e Salerno Nord, Costiera amalfitana da Positano, Amalfi e Ravello , abbiamo un candidato del Movimento Cinque Stelle molto valido nell’ Uninominale Senato Campania P01 ( ecco dove puoi votarlo )

Riprendiamo un’intervista del collega Luigi Capasso su Branditalia . Orfeo Mazzella è l’uomo delle grandi battaglie e dal grande coraggio. Un medico inarrendevole, a difesa della salute pubblica. Dentista e studioso delle malattie rare, è l’uomo che ha lotta contro gli idrocarburi nel porto di Torre Annunziata. Al contrario di quanto solitamente avviene, è lui ad aver dato alla politica più di ciò che ha ricevuto. Ha messo a disposizione la sua competenza e la sua passione, ottenendo anche un ottimo risultato alle ultime elezioni regionali. Parte integrante del Movimento 5Stelle, Orfeo Mazzella potrebbe far parte di qualsiasi schieramento politico, per le sue idee sono sempre in favore dei più deboli.

Dottor Orfeo Mazzella, qual è stato il preciso istante che ha fatto scattare la scintilla della sua battaglia per la tutela della salute pubblica?

“Nel 2000 scopro di essere affetto da una rara forma di patologia e faccio esperienza della solitudine di chi perde improvvisamente le certezze nel futuro, ma non mi do per vinto. Nel lungo cammino di avvicinamento alla diagnosi ho attraversato l’Italia intera toccando tutte le contraddizioni di una sanità pubblica a macchia di leopardo. Alla fine di questo percorso, ero già noto nel mondo delle associazioni di malattie rare e nel 2008 fui invitato presso la Sala delle Conferenze a Palazzo Marini, a Roma, dalla Associazione culturale “Giuseppe Dossetti” per un intervento a favore de malati rari. Ricordo bene la responsabilità e l’emozione di interpretare le richieste di migliaia di cittadini davanti a deputati e senatori della Repubblica. E’ stato qui, che si è accesa la scintilla di un impegno per la tutela della salute pubblica”.

Secondo lei sono più devastanti per il territorio le cisterne oppure la seconda e la terza foce del fiume Sarno?

“Entrambe hanno in comune un accumulo nell’ambiente di sostanze chimiche molto pericolose per la salute umana come metalli pesanti, piombo, il cadmio, Idrocarburi policiclici aromatici o IPA o per esempio il naftalene per i depositi di gasolio, solo per citarne alcune. Avere su un territorio densamente abitato più fonti di inquinamento è un mix esplosivo che produce un danno alla salute quantificabile e anche un danno economico. L’obiettivo dovrebbe essere quello di minimizzare le concentrazioni nell’ambiente e le esposizioni della popolazione a tali rischi: fiume Sarno disinquinato e cisterne delocalizzate in aree non densamente abitate”.

Quali sono le malattie che possono generare nella popolazione?

“L’atlante sulla mortalità in Campania ha certificato un aumento di tutte le patologie tumorali nei distretti dove coesiste questo mix esplosivo di inquinanti ma è inquietante l’osservazione del trend tendenziale annuo per le malformazioni congenite che è + 7,5 per cento all’anno. Questo in particolare per i comuni che fanno parte della Asl Napoli 3 sud, gran parte interessati da discariche, siti da bonificare e fonti di inquinamento puntuali come appunto gli scarichi nel fiume Sarno o i depositi costieri di carburante”.

Cosa rimprovera alla politica locale e a quella regionale?

“Di non ascoltare l’autorevole voce dei suoi stessi dirigenti dei servizi epidemiologici che hanno lanciato un allarme senza precedenti e tuttora inascoltato. E’ sufficiente leggere le indagini dell’Atlante sulla mortalità in Campania per farsi un idea. E’ un lavoro scientifico accurato che detta anche i principi per invertire la rotta. Ma la politica locale e regionale è allergica alla parola “prevenzione primaria”.

Crede che si siano forti interessi anche politici oltre che economici alle spalle di questo scempio?

“E’ una questione di mentalità oltre che di interessi. Quanto tempo ci abbiamo messo per capire che differenziare i rifiuti conviene a tutti? Eppure oggi è quasi un gesto naturale gettare la carta o la plastica in un contenitore apposito. Tutto questo è frutto di incentivi ma anche di condotte apprese, insomma a ben guardare è un processo culturale non solo economico o di interessi. Alcune aziende stanno provando una concia delle pelli senza metalli pesanti, queste innovazioni vanno sostenute. Il traffico dei rifiuti industriali e l’assenza di un loro tracciamento è un problema che va ancora risolto”.

Dottor Orfeo Mazzella, durante questo percorso ricco di avversità e di avversari ha avuto mai momenti di scoramento nei quali ha pensato di continuare nella sua professione di odontoiatra e basta?

“Ogni mia azione nel sociale è concertata con più soggetti o stakeholder, è frutto di un confronto continuo con chi è competente in materia, come i Medici per l’Ambiente, associazione di cui sono membro attivo e questo mi arricchisce sempre. Lo scoramento nasce quando si avverte l’assenza di una rete sociale di supporto. Ma è proprio questo che ho imparato a realizzare, a causa della mia malattia rara, vincere la timidezza e creare reti sociali intorno ad un problema per risolverlo”.

Come immagina la sua Torre Annunziata se pensa di affacciarsi al suo balcone tra 20 anni?

“Non è solamente importante come la immagino io ma come la immaginiamo noi tutti torresi. Anche in questo caso passare dall’io al noi è essenziale per una autentica trasformazione. Per questo serve predisporre da subito strumenti di partecipazione attiva per tutti. Un’ opportunità di trasformazione potrà essere offerta dalla redazione del piano urbanistico comunale che dovrà essere sottoposto alle consultazioni pubbliche dei cittadini. L’attuale amministrazione ha già un colpevole ritardo. Una mia visione è immaginare Torre Annunziata una vera città portuale collegata con l’hinterland commerciale e turistico e non solo una città con un porto industriale. Solo così potremo estendere l’influenza economica, sociale e culturale con ricadute anche lavorative significative. Una città che offra servizi soddisfacenti ai residenti e ai turisti, senza barriere architettoniche e senza buche per le strade e soprattutto sicura.

Una città attrattiva per noi tutti e con uno Stadio all’altezza della sua tradizione calcistica e con impianti sportivi e piscine pubbliche. Dobbiamo poter sfruttare una posizione strategica, baricentro di straordinari attrattori turistici e commerciali. Ma l’elenco sarebbe molto più lungo, abbiamo perso tutto e qualsiasi “vision” dovrebbe essere guidata da una “mission” che ispiri stima e fiducia”.

Lei ha dato la sensazione di aver utilizzato la politica per essere al centro delle informazioni e non per un rendiconto. E’ una considerazione giusta?

“E’ un’ottima intuizione. Ma questo perché ritengo che la conoscenza genera crescita sociale ed economica collettiva. Se si ha consapevolezza della propria missione e questa è in sintonia con le proprie passioni, la politica diventa una scelta, una vocazione, non un tornaconto personale”.

Chi sono le persone che combattono al suo fianco?

“Persone straordinarie che come me vogliono cambiare in meglio il proprio ambiente, la propria condizione di salute o la propria Città e si impegnano a farlo con azioni concrete”.

Perché in tutti questi anni, anche di fronte al disinteresse politico, al malaffare e allo sciacallaggio non si è mai arreso?

“In ognuno di noi ci sono tre motori con cui siamo in continuo dialogo e confronto critico. L’adulto, il genitore e il bambino. Se queste parti sono tra loro in equilibrio la resa di fronte a problemi è più difficile. In alcune situazioni, poi, dove l’adulto si arrende, dove il genitore è nel dubbio, il bambino che è in me trova la strada giusta”.

Orfeo Mazzella è l’uomo delle grandi battaglie, per vincerle, però, non può essere lasciato solo dopo anni di grande impegno e grande coerenza.

