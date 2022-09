Omicidio Vassallo, alla marcia della legalità ad Acciaroli anche Conte: ” Avremmo dovuto essere tutti al vostro fianco”.

“La Fondazione “Angelo Vassallo, Sindaco Pescatore” ha organizzato ieri 3 settembre la marcia della legalità in ricordo del sindaco Angelo Vassallo, presso il Porto di Acciaroli, nella frazione del Comune di Pollica.

Il Primo cittadino del comune di Pollica, Vassallo, venne trucidato in un agguato di matrice camorristica, il 5 settembre 2010 ad Acciaroli. Per quell’omicidio sul quale indaga la Procura della Repubblica di Salerno e sul quale la Commissione Parlamentare Antimafia ha aperto una commissione d’inchiesta, nove persone sono state iscritte nel registro degli indagati. A pochi giorni dall’uccisione del sindaco avvenuta 12 anni fa, i fratelli di Angelo, Dario e Massimo Vassallo, diedero vita alla Fondazione intitolata al sindaco pescatore per chiedere verità e giustizia sul barbaro assassinio e presieduta proprio dal fratello Dario. A dirlo è il Presidente della Fondazione Angelo Vassallo il fratello Dario Vassallo.

“Ci sono voluti 12 anni ma almeno adesso ci sono degli indagati per l’omicidio Angelo, ci sono tre carabinieri, tre imprenditori e tre camorristi”. Così comincia il suo discorso Massimo Vassallo, fratello di Angelo, il primo cittadino di Pollica (in provincia di Salerno) ucciso il 5 settembre 2010 con 9 colpi di pistola.

Nel porto di Acciaroli, dove è stata organizzata una marcia in memoria di Angelo Vassallo, il Sindaco Pescatore hanno preso parte centinaia di persone, una partecipazione crescente di anno in anno.

“E’ un’onda di indignazione che deve portare alla verità – così Dario Vassallo, Presidente della Fondazione Angelo Vassallo – lo Stato deve arrestare chi ha nascosto, chi ha depistato e chi ha organizzato l’omicidio di mio fratello”.

Omicidio Vassallo, alla marcia della legalità ad Acciaroli anche Conte , leader del M5S

“Chiediamo la chiusura delle indagini in tempi brevi, la funzione della politica dovrebbe essere questa – dice l’ex Presidente del Consiglio – in questi 12 anni avremmo dovuto essere tutti al vostro fianco, tutti i politici. Se a casi come questo– continua – in cui addirittura si prefigura una collusione tra apparati dello Stato, allora la politica deve esserci, altrimenti la politica perde la sua funzione e il suo ruolo”.