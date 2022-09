Oggi si celebra la Giornata Mondiale dei Sogni, non vergogniamoci mai di essere sognatori

Oggi, 25 settembre, si festeggia il World Dream Day, la giornata mondiale dei sogni. E chi di noi non è un sognatore? Ci sono i sogni che facciamo di notte e poi ci sono quelli che custodiamo nel cassetto o in fondo al cuore. Spesso sono piccoli desideri che ci permettono di ritagliarci uno spazio tutto nostro in cui rifugiarci quando ci sentiamo troppo assorbiti dai mille impegni quotidiani. Basta staccare la spina anche per pochi minuti e viaggiare con la fantasia e, in un attimo, siamo in una realtà solo nostra. La giornata dei sogni, però, vuole anche invogliare ogni persona a cercare di realizzare i propri, credendoci ed impegnandosi affinché questo possa avvenire. Viviamo in un mondo dove quello che conta è la realtà, le cose materiali, il dio denaro, il lavoro e ci dimentichiamo troppo spesso della parte più vera e più bambina di noi, quella che è ancora capace di sognare qualcosa senza vergognarsi per questo aspetto ma, al contrario, valorizzandolo. E’ vero, forse i sognatori sono una minoranza, ma quanto è bello essere diversi dalla massa, sapersi incantare a guardare qualcosa di magico come un tramonto o le gocce di pioggia e fantasticare con la mente, sognare appunto.

I sogni sono anche alla base delle creazioni più belle, alla base dell’arte. Prima di creare un’opera d’arte la si sogna, la si immagina e poi si traduce il proprio sogno in realtà attraverso i colori, attraverso le note musicali oppure attraverso le rime di una poesia.

E allora sogniamo, apriamo quel cassetto dove i nostri sogni sono gelosamente custoditi e cerchiamo di realizzarli, crediamo in noi stessi e nella nostre possibilità. Non lasciamo assorbire dalla frenesia della vita che ci circonda, non corriamo sempre e, soprattutto, non vergogniamoci di saper ancora sognare perché questa è la chiave della felicità.