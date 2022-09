Napoli, Torre, Gragnano, Castellammare, scuole tutte chiuse. Ma a Sorrento, Meta e Penisola Sorrentina rimangono aperte , qui si può riuscire a continuare ad andare a scuola anche con allerta meteo in Campania. Ovviamente non ovunque ci sono le condizioni ed infatti sono Chiuse le scuole di Napoli, Torre, Castellammare di Stabia per la giornata di domani come pure in Costiera amalfitana e nell’Agro Nocerino Sarnese. I commissari prefettizi, guidati dal Prefetto Raffaele Cannizzaro, decidono per lo stop alle lezioni dopo l’avviso della Protezione civile che fino alle 21 ha prorogato l’allerta meteo arancione.

La stessa decisione presa da molte altre amministrazioni vicine. Tra i primi i sindaci di Ercolano e Gragnano e sui Monti Lattari Agerola . Il provvedimento riguarda gli istituti di ogni ordine e grado, dagli asili nido alle scuole superiori. A casa gli studenti, quindi, anche di quei plessi che non erano stati scelti come seggi elettorali e quindi sarebbero dovuti andare a scuola.

Chiuse anche tutte le scuole della Costiera amalfitana, da Amalfi a Vietri sul mare, ma a Sorrento, Meta e tutta la Penisola sorrentina le scuole superiori rimangono aperte , ricordiamo che per i plessi dove si vota i plessi in penisola Sorrentina, da Massa Lubrense a Vico Equense, come ovunque, sono chiusi anche domani, a Sorrento rimangono chiuse anche domani e dopo domani.