Napoli, rifilate tre perle ai Rangers Glasgow

Redazione – Il Napoli rifila tre perle ai Rangers Glasgow.

Serata da incorniciare nella bolgia dell’Ibox Stadium, Zielinski erra per due volte il rigore, la seconda fatto ripetere, Politano non sbaglia dagli undici metri, gli azzurri con l’uomo in più mettono in ambasce gli scozzesi, e finisce con un secco 0-3.

Senza i propri sostenitori, a causa della indisponibilità di forze dell’ordine da parte degli inglesi, per le commemorazioni per la morte della regina Elisabetta, gli azzurri non si scompongono di fronte ad un avversario che in questo anno solare aveva perso una sola volta una gara ufficiale, nel derby contro la rivale cittadina del Celtic. Patiscono la sua iniziale verve con Morelos che manda fuori di poco appena dopo 40” dal fischio iniziale, però reagiscono colpendo la traversa con Zielinski, che poi diventerà un protagonista in negativo errando per due volte il rigore, la seconda fatto ripetere, che poi fa venire i brividi sulla schiena a McGregor.

Il Napoli prende le misure ad un Rangers che aveva iniziato con il piede sull’acceleratore, il ritmo è frenetico di una gara vibrante, Meret sembra essere più sicuro di sé fermando Afield in angolo. Simeone è chiuso in angolo da McGregor, ancora Morelos in vista ma Meret non si fa sorprendere. La squadra di Spalletti (che schiera il 4-3-3) ha il controllo delle operazioni mentre i blu agiscono in contropiede. Kvara mette largo di poco chiudendo la prima frazione ed apre la seconda con un tiro respinto dall’estremo scozzese. Sands stende in area Simeone, riceve il secondo giallo e viene espulso, è rigore che Zielinski si fa parare poi la sfera arriva a Politano che segna ma la rete gli viene annullata dal Var perché entra in area durante la battuta di Zielinski che erra per la seconda volta dal dischetto poiché il rigore è stato fatto ripetere. Terzo rigore della serata decretato per un fallo di mano di Barisic sul tiro di Kvara, stavolta Politano non erra ed il Napoli è in vantaggio. Tiro a giro di Zielinski ma McGregor sventa, però non può nulla contro Raspadori che menda la sfera nell’angolino, e deve inchinarsi nei minuti di recupero anche a Ndombelè che triplica a porta sguarnita. Tutti gli azzurri girano a dovere solo qualche pecca in Di Lorenzo, ma nulla di grave.

RANGERS – NAPOLI 0-3

Reti: 23′ st Politano (rig,), 40′ st Raspadori, 46′ st Ndombelé.

RANGERS (4-2-3-1): McGregor; Tavernier (37′ st Kamara), Goldson, Sands, Barisic; Davis (38′ st Tillman), Lundstram; Jack (18′ st King), Arfield (28′ st Matondo), Kent; Morelos (27′ st Colak).

A disposizione: Budinauckas, McCrorie, B. Davies, Devine, Yilmaz, Wright, Sakala. Allenatore: Van Bronckhorst.

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Kim, Mario Rui (32′ st Olivera); Anguissa, Lobotka, Zielinski (38′ st Ndombelé); Politano (32′ st Zerbin), Simeone (32′ st Raspadori), Kvaratskhelia.

A disposizione: Sirigu, Idasiak, Ostigard, J. Jesus, Zanoli, Elmas, Gaetano. Allenatore: Spalletti.

Arbitro: Lahoz (Spagna).

Espulso al 10′ st Sands (R), per somma di ammonizioni.

Ammoniti: Morelos, Lundstram, Barisic, Tavernier (R); Politano (N).

Note: Al 15′ st Zielinski (N) ha sbagliato un rigore (parato). Recupero: 2′ pt, 4′ st.

GiSpa