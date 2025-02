Napoli, domenica 18 settembre tutti a pulire il mare!

Napoli – Domenica 18 settembre prende il via la prima edizione dell’iniziativa di sensibilizzazione ed educazione ambientale “Napoli per Napoli”. Il Sindaco Gaetano Manfredi ha fortemente voluto una serie di giornate dedicate alla cura del verde urbano promosse anche dall’Assessore alla Salute e al Verde, Vincenzo Santagada, con l’Assessore all’Ambiente e al Mare, Paolo Mancuso, in collaborazione con ASIA, le Municipalità e le associazioni di volontariato attive sul territorio. Fino al 15 settembre i cittadini interessati possono iscriversi compilando l’apposito modulo presente sul sito istituzionale e aderire all’evento specificando l’area e l’associazione con la quale intendono partecipare. La prossima domenica dalle ore 8.00 alle ore 13.00 , l’appuntamento è alla Rotonda Diaz, in programma c’è anche la pulizia di arenili e fondali ad opera dei volontari ‘Angeli del Mare’. Si terranno in quest’occasione attività di raccolta subacquea e sulla spiaggia, accompagnate da campagne informative e di sensibilizzazione al rispetto dell’ambiente