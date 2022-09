Napoli, 36 anni fa veniva ucciso dalla camorra il giornalista Giancarlo Siani

Napoli – Il 23 settembre 1985 veniva ucciso dalla camorra Giancarlo Siani giovane promessa del giornalismo italiano, collaboratore del Mattino di Napoli. Noi di Positanonews, legati al territorio della Penisola sorrentina e Costiera amalfitana, lo rincordiamo con particolare affetto, perché Giancarlo amava il nostro territorio e veniva spesso a Vico Equense. Di questi tempi una presenza del suo calibro sarebbe stata importante e sarebbe stata un ottimo esempio per i giovani su come si deve interpretare questa sempre più difficile professione. Anche per questo sposiamo in pieno la riflessione che Pasquale Testa, editore di IOD che da anni ripubblica gli scritti di Giancarlo Siani in volumi, ha affidato al giornale on-line “Fanpage” quest’oggi 23 settembre, che in estrema sintesi recita: “Giancarlo non è né un Santo né un Sovversivo, ma solo un giornalista che amava raccontare la vita dei poveri cristi dominati dalla violenza della camorra e da una politica sorda al loro grido di aiuto e di speranza. Giancalo santo per un giorno, dimenticato tutto l’anno“. Amaramente dobbiamo ammettere che è proprio così: questo è un Paese che si nutre di aria fritta e retorica, un ragazzo come Siani, quel Giancarlo così splendidamente descritto da Lorenzo Marone in “Un ragazzo normale” merita di essere ricordato tutto l’anno, raccontandolo ai ragazzi, rispettandone la memoria con profonda commozione perchè anche grazie al suo sacrificio qualcosa cambiò e forse cambierà.

Daniela e Giancarlo