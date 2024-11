Museo di Maradona: la seconda casa di D10S. Durante la sua permanenza a Napoli, Maradona ha avuto una famiglia: la famiglia Vignati! Una donna eccezionale, Lucia Rispoli, è stata la cuoca e la governante della sua casa, suo marito Saverio Silvio il custode dello stadio San Paolo per 37 anni e una dei loro 11 figli, la babysitter di Dalma e Giannina. “Io posso parlare di Diego come uomo e vi posso assicurare che Diego era più forte di Maradona: una persona umile e bella, come quella che raccontava “il mio sogno è vincere i mondiali” – afferma Massimo Vignati, che con il campione ha vissuto “dalla domenica al lunedì” per 8 anni, seguendolo agli allenamenti, giocando a calcetto con lui e accompagnandolo ovunque. L’idea del museo Maradona, che contiene tutti i cimeli dell’argentino, come maglie, tute, scarpette, indossate da lui nel corso della sua carriera calcistica, è nata dall’abitudine di papà Saverio di collezionare tutto ciò che riguardava El Pibe de Oro. Una straordinaria testimonianza di affetto che porta Massimo a commuoversi e a commuovere quando parla del N10 azzurro al quale direbbe, se fosse ancora vivo, di “circondarsi di persone che, come noi, hanno amato l’uomo e non il personaggio “.