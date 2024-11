Meteo salvo il week end in Costa d’ Amalfi e Sorrento, ma poi temporali e a rischio anche la festa di San Michele Tempo in peggioramento sulla città di Napoli, Salerno e sulla Campania. Per chi vuole andare a mare nel finesettimana fra Costiera amalfitana, Penisola Sorrentina e Cilento ci si salva in extremis .

Nella seconda parte del weekend, infatti, un’intensa perturbazione atlantica porterà piogge e temporali già dal tardo mattino o pomeriggio di domenica e con pochi intervalli fino a gran parte della giornata di lunedì. Anche per questo, per prudenza, a Positano è stata annullata la gara di nuoto di domenica e si concentrerà tutto sabato .

Proprio la giornata di lunedì potrebbe essere la peggiore, con fenomeni localmente intensi e possibili criticità per allagamenti.

Il transito di una nuova perturbazione è atteso poi nella giornata di martedì e a seguire potrebbe essercene ancora una per giovedì. Stando al meteo potrebbe essere a rischio anche la Festa di San Michele che prevede tre grandi e belli eventi canori, si potrebbe già pensare ad alternative eventualmente , a Sorrento hanno il teatro Tasso a Positano e Ravello usano la Chiesa, qui si potrebbe pensare a qualche soluzione, ma speriamo bene per questa bellissima festa amata da carottesi e non e in primis da noi di Positanonews.