Meta, tutto pronto per i fuochi d’artificio fra i più belli del Sud Italia. Le barche stanno già arrivando per godersi lo spettacolo via mare da Sorrento, Castellammare di Stabia, Napoli, anche da Capri. Quelli della Madonna del Lauro, e della contestuale e bellissimaMeta Mare in festache ha organizzato l’amministrazione comunale guidata da Peppe Tito , attirano in tanti dalla Campania. Locali tutti prenotati, si consiglia di non scendere con auto e neanche con scooter e di organizzarsi prima. Lo spettacolo pirotecnico è annunciato per le 23, ma probabile inizi qualche minuto dopo, dagli organizzatori viene intesa come una gran festa di ripartenza, dopo due anni di pandemia , un ringraziamento per una stagione turistica eccezionale ed un auspicio per l’anno prossimo.