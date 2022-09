Mario Gargiulo: la mente al servizio degli uomini più veloci del mondo. È di Massa Lubrense l’ingegnere della Formula 2, arruolato nella Prema, un team di Vicenza che ha scovato il talento di questo giovane costiero nel 2013. “Il 2014 è stata la mia vera prima stagione e negli anni ho seguito un po’ tutte le categorie: dalla Formula 4, passando per la 3 e questo è il mio terzo anno nella F2 – esordisce Mario -. Da quando sono in Prema, eccetto quest’anno, ho sempre vinto il campionato costruttori. Ora siamo al quarto posto, ma abbiamo la speranza di salire sul podio dei Top 3″. Mario lavora sui dettagli per mettere i piloti nella condizione più agiata possibile e di ottenere la migliore performance dai loro pneumatici. Appena rientrato da Monza, la gara di casa dove il team ha trionfato nella main race, dopo due mesi di stop, si partirà alla volta di Abu Dhabi per la gara finale e, a seguire ci saranno i test per i nuovi piloti”, conclude. Un piccolo aneddoto, riguardante la sua carriera, racconta che un “suo” pilota di Formula 2, una volta vinta la gara sul circuito di Budapest, abbia chiesto a Mario di cantare una canzone durante il giro d’onore e che l’ingegnere abbia intonato “O’ surdato ‘nnammurat”, tra gli applausi di tutti gli spettatori.