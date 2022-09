Marco Anastasio sara’ il cantante che si esibira’ per la festa di San Michele a Piano di Sorrento. Per il Santo Patrono San Michele Arcangelo alla fine si e’ scelto di far esibire per mercoledì 28 settembre il rapper di Meta Marco Anastasio in Piazza Cota.

Dopo l’esibizione a fine mese si toglieranno le pedane e finira’ l’isola pedonale.