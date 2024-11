Maltempo: oggi chiusa la funivia del Faito. “Causa avverse condizioni climatiche dalle ore 9:45 il servizio funiviario è temporaneamente sospeso”. scrive in una nota pubblicata sul proprio sito l’Eav.

L’intera zona costiera della provincia di Napoli in queste ore è flagellata da vento e temporali. Per questo l’azienda che gestisce l’impianto della funivia del Faito che collega Castellammare alla cima della montagna ha deciso di sospendere il servizio in attesa di un miglioramento.