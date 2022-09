Maltempo in Costiera Amalfitana: traffico tra Minori ed Amalfi, ingorgo a Castiglione. Lunedì di traffico in Costiera Amalfitana: per diverse ore lunghe code si sono formate da Minori ad Amalfi in entrambe le direzioni, complici bus turistici e maltempo.

Flusso a intermittenza a Maiori e Minori ma tra Ravello (in località Castiglione) e Amalfi che si registrano le vere criticità. La situazione più critica tra la Collegiata di Santa Maria Maddalena ad Atrani e il lungomare dei Cavalieri ad Amalfi. Gli ingorghi hanno iniziato a svilupparsi al bivio di Castiglione a causa dell’assenza degli ausiliari.