Lutto a Capri per la scomparsa dello storico calzolaio Antonio Viva

Profondo cordoglio a Capri per la scomparsa di uno dei suoi personaggi storici, il calzolaio Antonio Viva. Con la sua bottega nel centro dell’isola azzurra era il simbolo dell’artigianato locale. Con la sua bravura e la sua simpatia conquistava il cuore dei tanti turisti e vip che restavano ammaliati dalle sue bellissime creazioni e tra i ricordi del loro viaggio sull’isola azzurra mettevano in valigia un paio di sandali realizzati dalle mani di Antonio.

Ed ora Capri è un po’ più vuota e sarà doloroso passare davanti a quella bottega e non vedere più il sorriso di Antonio.

A piangerne la scomparsa la moglie Maria, i figli Giancarlo e Antonino, i fratelli, la sorella e tutti i familiari.

Il rito funebre sarà celebrato venerdì 16 settembre alle ore 10.30 presso chiesa parrocchiale di Santa Sofia ad Anacapri.

La redazione di Positanonews esprime la propria vicinanza ai familiari per il lutto che li ha colpiti.