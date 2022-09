La seconda edizione del progetto “Insieme in barca ad Amalfi”, per regalare ai bambini autistici una giornata indimenticabile. Per il secondo anno consecutivo, venerdì 23 settembre scorso si è svolto il progetto gratuito “Insieme in barca ad Amalfi” organizzato dalla Cooperativa sociale “Autistmo e Aba” di Pagani col sostegno del Comune di Amalfi.

Per consentire lo svolgimento dell’attività, hanno collaborato il Sindaco di Amalfi Daniele Milano, l’Assessore con delega alle Politiche Sociali e dell’Infanzia, Scuola ed Istruzione, Francesca Gargano, l’ assistente sociale del Comune di Amalfi e responsabile del settore Servizi al Cittadino e alle Imprese, Elena Carotenuto, la Capitanerai di Porto di Amalfi nelle figure del Comandante Oronzo Montagna e Costantino Landi, ed i Battellieri di Amalfi, che hanno dato la possibilità ai bambini ed ai ragazzi con le loro famiglie di vivere una bellissima esperienza.

In Costiera Amalfitana, tra lo stupore dei bambini e la gioia delle famiglie, hanno potuto vivere un’esperienza indimenticabile, coccolati dalle delizie del “Ristorante Lo smeraldino”, che ha accolto con la loro sensibilità i nostri angeli.