La Polizia stradale di Sorrento sanziona giovane per possesso di sostanza stupefacente

Nella lunedì 12 settembre, allo svincolo di Gragnano, durante servizi di vigilanza svolti dalla Polizia di Stato del Distaccamento di Sorrento, è stato fermato un ciclomotore 50 di cilindrata con a bordo un giovane di circa 20 anni.

Gli agenti, insospettititi dal fatto che la cilindrata del veicolo non permettesse la circolazione su quella strada e dallo stato agitato del 20enne, a seguito di approfondito controllo hanno rinvenuto una bustina contente Marjuana, nascosta in una custodia per occhiali..

Il giovane, risultato poi incensurato, è stato sanzionato violazioni del Codice della strada e per possesso di sostanza stupefacente (art. 75 d.p.r. 309/90) con successivo sequestro della sostanza, ritiro della patente e segnalazione alla Prefettura.