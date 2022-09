La Pergola a Castellabate , storia del turismo nel Cilento, accoglienza e ospitalita’. Lasciamo per una improvvisata da Sorrento e Penisola sorrentina in provincia di Napoli al Cilento in provincia di Salerno a Santa Maria di Castellabate uno dei posti piu’ belli della Campania.

Qui la famiglia Florio conduce con grande professionalita’ e cordialita” questa struttura dal 1956. Siamo nella storia, nella Via Matarazzo, la famiglia che arrivò in Brasile povera e poi diventò una potenza industriale. I Florio, capirono prima di tanti che si poteva fare turismo, fecero la prima pizzeria, poi una piccola struttura alberghiera dalla casa di famiglia. Tanti sacrifici degli avi, una donna, che aveva perso il padre a 4 anni, tre della famiglia musicisti andavano in barca con i pescatori a Salerno , insomma leggende da raccontare Da nonno Florio Silvano e Ronzino Angelina a oggi Antonio Florio con la moglie Giovanna e i figli Angela, Silvano e Alessandra . Una Storia da raccontare e scrivere…A venire a trovarci anche Giovanni Farzati il cronista ciclista di Positanonews e Vincenzo Iurillo de Il Fatto Quotidiano .

Siamo con un bel gruppo organizzato da Francesco Zito “Ballare e Viaggiare che passione..” della Campania e abbiamo apprezzato l’ottima cucina sana e genuina. Il borgo dove il presidente USA Biden ha conosciuto la moglie in vacanza, non è noto solo per Benvenuti al Sud e la Bandiera Blu, ma ha davvero tante attrattive da Punta Licosa, al Castello, ai palazzi, i negozi variopinti e il lungomare , oltre che ideale per scoprire le meraviglie anche dell’interno del Parco Nazionale del Cilento tutto da scoprire. Per i viaggiatori che visitano Santa Maria di Castellabate, l’Hotel La Pergola è un’ottima scelta per riposarsi e recuperare le energie. Famoso per il suo ambiente adatto alle famiglie e la vicinanza a fantastici ristoranti e attrazioni, l’Hotel La Pergola è una location ideale per scoprire facilmente il meglio di Santa Maria di Castellabate.

Gli ospiti possono approfittare della connessione Wi-Fi gratuita. Le camere dell’Hotel La Pergola sono dotate di TV a schermo piatto, frigorifero e minibar.

Durante il soggiorno, approfitta di alcuni dei servizi offerti, come la reception 24 ore su 24, il concierge e il deposito bagagli. Gli ospiti dell’Hotel La Pergola hanno anche a disposizione un lounge sul posto.

Mentre sei a Santa Maria di Castellabate, potrai provare alcuni dei ristoranti a pochi passi dall’Hotel La Pergola, come Le Gatte (0,8 km), Lido Santa Maria (0,4 km) e Osteria 1861 (0,3 km).

Se desideri esplorare questa destinazione, non perderti Santuario Santa Maria a Mare (0,1 km). Una delle più famose attrazioni di Santa Maria di Castellabate, è facilmente raggiungibile a piedi dall’hotel.

Se viaggi per lavoro o per piacere, l’Hotel La Pergola renderà la tua visita a Santa Maria di Castellabate indimenticabile.