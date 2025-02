La grande opera lirica torna sull’isola azzurra con l’VIII edizione del Capri Opera Festival, conduce le prime due serate Veronica Maya

Capri (NA) – La grande opera lirica torna sull’isola azzurra con l’VIII edizione del Capri Opera Festival, la rassegna dedicata alla forma d’arte italiana più rappresentata nel mondo, rassegna ideata dal direttore artistico Pasquale Amato. Realizzata con il sostegno del Fondo Unico dello Spettacolo del Ministero della Cultura e della Regione Campania, in collaborazione con Pierfrancesco Talamo e la Direzione Regionale Musei Campania, la kermesse, patrocinata dai Comuni di Napoli ed Anacapri, sarà in scena dal 14 al 30 settembre sull’isola caprese per poi spostarsi dal 7 ottobre all’11 novembre a Napoli. Un programma ricchissimo che quest’anno si vestirà di verde: il Capri Opera Festival, infatti, nel cui direttivo siede anche Domenico Di Frenna come responsabile ricerca e sviluppo, sarà il primo festival di opera lirica in Italia ad essere interamente ecosostenibile. Una sfida importante che verrà raggiunta grazie al supporto del Distretto Scientifico Atena, il distretto di Alta Tecnologia che si occupa di ricercare e sviluppare tecnologie nell’ambito delle energie rinnovabili. Il 15 settembre, alle ore 20, nel Chiostro Piccolo della Certosa di San Giacomo a Capri, il consueto appuntamento con Napoli in the World, il concerto dedicato alla canzone classica e antica napoletana interpretata dai cantanti lirici finalisti dei IV Concorso Internazionale Capri Opera Festival accompagnati dalla Nuova Orchestra Scarlatti diretta dal M° Francesco Di Mauro. Si prosegue il 16 settembre, sempre alle ore 20 nella Certosa di San Giacomo, con il concerto lirico-sinfonico del Capri Gold Voice con i protagonisti del IV Concorso Internazionale Capri Opera Festival. Durante la serata sarà conferito il Premio alla Carriera Gold Voiceal baritono M° Leo Nucci. Le serate finali di concorso del 15 e 16 vedranno la conduzione speciale di Veronica Maya, attrice (debutto con Monicelli e tratro) e showgirl italiana (padrona di casa delle serate Musicultura), nata a Parigi ma cresciuta a Piano di Sorrento. Appuntamento imperdibile giovedì 22 settembre (ore 20), nella suggestiva Villa San Michele di Anacapri, con il Pierrot Lunaire di Arnold Schönberg. Il sublime ciclo di 21 Lieder, firmato dal grande maestro della dodecafonia, avrà come protagonista il soprano Costanza Savarese, il cui sentimentale canto parlato sarà accompagnato dall’ensemble Capri Opera Festival. Sabato 24 settembre, alle ore 20, nel Chiostro di San Nicola ad Anacapri, sarà la volta di A ciascuno il Duo, lezione concerto semiseria curata dal vicedirettore artistico del Capri Opera Festival Luca De Lorenzo, cantante lirico e attore, in coppia con Ivan Dalia, pianista e compositore. Uno spettacolo ludico e formativo, che dopo aver raccolto consensi in tutta Italia sbarca a Capri per condurre il pubblico nella storia della musica e dei grandi compositori del passato attraverso un linguaggio brillante ed eclettico. E sarà proprio Luca De Lorenzo a chiudere la prima parte settembrina della rassegna con un intermezzo giocoso cimarosiano. Il 30 settembre, infatti, nel Chiostro di San Nicola ad Anacapri alle ore 20, il cantante lirico napoletano, accompagnato da Fabrizio Romano al piano, sarà protagonista del Maestro di Cappella di Domenica Cimarosa.