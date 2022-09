Juventus – Salernitana, ecco le probabili formazioni e dove vedere la partita i seguito tutte le probabili formazioni di Juventus-Salernitana, raccolte dai nostri inviati:

▪ Juventus-Salernitana – Domenica 11 settembre, ore 20.45, Allianz Stadium

▪ Arbitra Matteo Marcenaro, della sezione di Genova

▪ Classifica: Juventus 9 punti, Salernitana 6 punti

▪ Diretta tv a cura di DAZN

Come arriva la Juventus

Allegri senza Pogba, Chiesa, Di Maria, Szczesny e l’ultimo arrivato in infermeria per affaticamento Locatelli. Allegri è pronto ad attuare qualche rotazione dopo la sconfitta col PSG e il prossimo impegno col Benfica. Contro la Salernitana spazio ancora a Perin tra i pali con De Sciglio e Alex Sandro sugli esterni, Bonucci confermato in zona centrale con uno fra Rugani e Gatti al suo fianco. Possibile un turno di riposo dall’inizio per Cuadrado con McKennie, in ballottaggio con Miretti, assieme a Paredes e Rabiot a comporre la mediana con Kostic a sinistra. In attacco confermato Vlahovic con Kean in vantaggio su Milik.

Come arriva la Salernitana

Dopo aver conquistato quattro risultati utili consecutivi, la Salernitana si presenterà a Torino con il classico e aggressivo 3-5-2. Baricentro alto, gioco in profondità e coraggio nell’accettare l’uno contro uno a cospetto di una big del campionato. Sono questi i diktat di Davide Nicola che, domenica sera, proporrà due novità. Anzitutto in difesa. Fazio sarà riconfermato nonostante un avvio di stagione negativo, Bronn appare intoccabile; e così sarà Gyomber a fare posto al giovane Daniliuc, all’esordio dal primo minuto. In mediana, senza Bohinen, toccherà ancora a Maggiore fungere da regista mentre Lassana Coulibaly e Vilhena saranno le mezz’ali. Nonostante qualche fastidio al ginocchio ci sarà anche Candreva, sulla sinistra inamovibile Mazzocchi. Occhio all’attacco, laddove bomber Dia potrebbe trovare un nuovo partner: Piatek è in vantaggio su Bonazzoli. Out anche Lovato, Radovanovic e Ribery.