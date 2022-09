Isca. Mingazzini e Pfister nel 1946 dicevano

In questi giorni si parla dell’Isola della Isca, lo scoglio che fu proprietà di De Filippo. In questo articolo intendiamo divulgare e far conoscere a chi non ne fosse edotto, quanto scritto nelle loro relazioni tecnico scientifiche archeologiche Mingazini e Pfister nel 1946 , nel volume Formae Italie.

La villa romana marittima della ISCA , è più bella e meglio conservata delle altre della costa sorrentina amalfitana, con questa dichiarazione aprono la dettagliata descrizione. Ha un doppio approdo, generalmente tutte le ville per lo sbarco hanno questa doppia possibilità , da usare a secondo le condizioni del mare. Descrizione accurata delle grotte ninfei , con pavimento in cocciopesto e muri in opus reticulum.

La SAEC ha eseguito il recupero Recupero Funzionale Isola Isca , le foto di seguito sono tratte dal sito: http://www.saec-ingegneria.com/it/recupero-funzionale-isola-isca