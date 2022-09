Sorrento (NA) Nell’ambito della XV edizione di Sorrento Classica, diretta dal Maestro Paolo Scibilia, promossa dal Comune di Sorrento e patrocinata da MiC e Regione Campania, sabato 24 settembre, presso il Teatro Tasso si è tenuto il concerto di due monstres sacrés della scena musicale classica internazionale, il Maestro Salvatore Accardo e il Maestro Bruno Canino, che hanno raccolto da un pubblico delle grandi occasioni. che gremiva il teatro comunale, più di un applauso a scena aperta. “Siamo molto contenti di avere il Maestro Salvatore Accardo a Sorrento, in un teatro che registra un sold out che ci riempie di orgoglio perché è questo il modo migliore di rendere omaggio alla grande musica e alla cultura. Abbiamo vissuto una stagione estiva straordinaria, che dopo questi anni difficili, ci ha trovati pronti, preparati e più forti di prima. Adesso ci apprestiamo a vivere una stagione autunnale e una invernale con lo stesso spirito e le posso anticipare che anche nelle future rassegne al centro della nostra programmazione ci sarà la cultura” questo il commento del Primo Cittadino, l’avv. Massimo Coppola, che ha poi aggiunto, “con il Maestro Paolo Scibilia abbiamo già programmato altri appuntamenti di notevole spessore che ci accompagneranno fino a Natale ed oltre, per un 2023 ancor ricco di soddisfazioni per tutta la nostra comunità ed prossimo scambio culturale con la Perla dell’Adriatico, Dubrovnik, una città come Sorrento, unica e senza tempo”. A margine della splendida serata che ha visto Salvatore Accardo ricevere dalle mani del Sindaco Massimo Coppola il “Sorrento Classica Prize” edizione 2022, doveroso riconoscimento al Maestro per il suo legame “storico – artistico” con la stessa Sorrento, ho avuto modo di intervistarlo, questa che segue è l’intervista che mi ha gentilmente concesso.

a cura di Luigi De Rosa

Benvenuto a Sorrento Maestro. Le chiedo subito del programma di questa sera, un suo commento.

Il programma di questa sera è sostanzialmente tradizionale, due sonate di violino e pianoforte di grande impatto. Devo aggiungere che per me è motivo di orgoglio proporre questi brani con Bruno Canino, mio collaboratore da una vita. Abbiamo cominciato negli anni ’50 a suonare insieme ed è sempre una grande gioia esibirmi con lui.

Suonare a Sorrento è sempre emozionante per molti artisti, anche per lei?

Sì, anzi le dirò di più, a Sorrento ho vissuto la mia prima esperienza come insegnante. Fine anni Sessanta, infatti, qui si tenevano i famosi Corsi di perfezionamento per giovani talenti organizzati dall’ Azienda di Soggiorno e Turismo. Per me tornare a Sorrento è un’emozione enorme, notevole. Mi ricordo che all’epoca c’erano Carlo Zecchi, Enrico Mainardi, Casciola, Ilie Ionescu il violoncellista. Magnifiche persone. Ricordo che ero emozionato e chiesi al mio collega Franco Gulli come poter insegnare e lui mi disse di stare tranquillo che appena entrato in classe, prendendo contatto con i ragazzi, avrei capito cosa fare. Poi a quelli sorrentini furono aggiunti i corsi a Taormina organizzati da Fausto Zadra, che era allora il direttore artistico. Sorrento dunque è stato il primo posto dove ho insegnato musica: è la città che ha dato il là alla mia carriera ultradecennale come insegnante.

È vero o è una leggenda che il primo violino lo ha imbracciato a tre anni?

No, è vero. Noi abitavamo a Torre del Greco, mio padre era incisore di cammei, ma la sua grande passione era la musica; lui era un violinista dilettante ed io mi innamorai del suono del suo violino. Chiesi a mio padre di comprarmi un violino vero, perché avevo solo dei giocattolini a forma di chitarra, e mi ricordo che una sera mio padre mi regalò un violino, che a dire il vero, conservo ancora a casa. Ricordo che quella sera aprii l’astuccio, lo imbracciai e cominciai a suonare tutto quello che avevo ascoltato. Rammento come fosse successo oggi che la prima cosa che suonai fu un brano molto in voga a quel tempo “Lili Marleen” e tutti si meravigliarono. Fu un momento straordinario, perché, di contro, io ero letteralmente meravigliato del loro stupore, per me era la cosa più naturale suonare il violino.

Ma la suonò senza averla studiata?

Non avevo mai suonato un violino in vita mia, ma sapevo esattamente come fare. Per me era una cosa naturale. Mia madre quando mi vide le prese un colpo (sorride N.d.A.). In seguito ho avuto una grande fortuna, quella di incontrare subito quello che è stato il mio più grande insegnante, Luigi D’Ambrosio, che insegnava a Napoli. Davvero per me incontrare il Maestro D’Ambrosio è stata una fortuna. Le dico questo perché nella mia carriera da insegnante ho visto tanti giovani talenti rovinati da insegnanti incapaci.

Tra gli allievi che ha avuto si è riconosciuto in qualcuno?

Ma guardi, ho avuto tantissimi allievi e da quando insegno all’Accademia Stauffer di Cremona e all’ all’Accademia Chigiana di Siena ho avuto moltissimi primi premi di concorsi. Per esempio il Concorso Paganini, che io vinsi nel 1958, fu vinto dal primo italiano dopo di me, 36 anni dopo, si chiama Massimo Quarta, ed era un mio allievo. L’anno scorso, il 56º Premio Paganini di Genova è stato vinto da Giuseppe Gibboni anche lui un mio allievo da dieci anni. Sono delle bellissime esperienze, anzi le confesso che quando Massimo Quarta vinse il suo “Paganini” io ero più emozionato di quanto fu assegnato a me, anche perché ero talmente giovane, avevo 17 anni, a quell’età siamo talmente incoscienti, invece con Massimo fu una grande emozione, più consapevole e matura.

Che rapporto ha il musicista con il suo strumento, per farle un esempio, mi è capitato di intervistare Fabrizio Bosso, in questo caso nello strumento a fiato, sembra vi rimanga l’anima soffiandoci dentro tutti i giorni della propria vita, lei invece deve abbracciarlo il violino per poterlo suonare.

Noi musicisti con i nostri strumenti abbiamo un rapporto molto carnale. Come dice giustamente lei, noi violinisti abbracciamo il nostro strumento. Le lascio immaginare l’emozione che si prova quando stringi tra le tue braccia il violino di Paganini, con le tue dita tocchi la tastiera che ha toccato lui, riesce a immaginare?, è qualcosa di indescrivibile. Il violino per me è una specie di prolungamento del mio corpo, sempre. Anche quando non lo suono e lo trasporto nell’astuccio. Io se non ho con me il mio violino mi sento nudo. Perfino quando viaggio, treno o aereo che sia, guardo sempre dove sta il mio violino (prima di accettare l’intervista il Maestro ha affidato il suo Guarneri del Gesù “Hart” del 1730 al Maestro Canino che non lo ha abbandonato un attimo N.d.A.).

Che cosa ripete come un mantra ai suoi allievi?

Bisogna avere un grande rispetto dei compositori. Questa per me è la cosa più importante. Si deve rispettare la musica e rispettare i compositori. Sono loro che ci hanno lasciato questi capolavori e dobbiamo cercare di non rovinarli. Rispetto, umiltà e serietà: è questo che ripeto sempre ai miei allievi.

Trova differenza tra ragazzi e ragazze nell’approccio allo studio del violino?

In questo periodo è incredibile il numero di ragazze che studiano violino. Nella mia classe a Cremona ho 21 studenti e 15 sono donne. Devo dirle che ho trovato i ragazzi sempre un po’ più “mollaccioni” nello studio, mentre le ragazze sono spesso più determinate e più ricettive. Ma ogni tanto tra i ragazzi si fa strada uno di grande talento.

Il suo rapporto con il concetto di “virtuosismo” e di “tecnica”

“Virtuosismo” è una parola talvolta che ha assume un’accezione negativa, invece non dovrebbe essere così. Essere virtuoso vuol dire avere delle qualità notevoli. Quello che dico sempre ai ragazzi è che noi dobbiamo “servire la musica, non servirci della musica”. Noi musicisti siamo i servitori della musica. La tecnica è indispensabile. Mi ricordo una frase che mi disse David Oistrakh, che è stato per me un secondo padre: “Noi dobbiamo possedere la tecnica per poterla dimenticare”. Ed è così, ma dobbiamo possederla. Torno al concetto precedente e concludo dicendole che “la tecnica è indispensabile per servire la musica”.

Quante ore al giorno studia?

Meno di prima. Quando ero ragazzino trascorrevo dalle cinque alle sei ore. Ora due ore, però sempre: questo è importante. Luigi d’Ambrosio mi ripeteva sempre: “Ricordati che se tu lasci il violino un giorno, lui ti lascia per una settimana, se lo abbandoni per una settimana lui lo farà per un mese…”

Se non avesse suonato il violino quale strumento avrebbe scelto?

Il pianoforte è uno strumento tra virgolette più completo, però la mia grande passione rimane il violino. Le dirò che ho inculcato questa seconda passione a mia figlia che ha quattordici anni e studia appunto il pianoforte.

Qual è il suo compositore preferito?

Quando mi rivolgono questa domanda, rispondo sempre alla stessa maniera. – Il mio compositore preferito è il compositore che sto eseguendo in quel momento -. Se sto suonando Johannes Brahms: Brahms in quel momento è il mio compositore preferito, e così via.

Mi conferma che è stato anche portiere di calcio?

Si, da ragazzo ero portiere. Sono venuto a giocare anche qui a Sorrento con le giovanili della Turris. Poi per ovvie ragioni (mi mostra le mani N.d.A.) ho dovuto abbandonare. Troppo pericoloso per un violinista. Ho provato per un po’ a fare il centravanti ma non mi piaceva. A me piaceva parare. È stata una grande passione.

Qual è il campione di calcio che ama di più?

Beh, il campione di calcio con il quale ho avuto da sempre un rapporto di stima e amicizia è Dino Zoff. Grande portiere di calcio e grande persona. Io per un periodo ho abitato a Roma e sempre, quando ci incontravamo allo stadio, all’epoca lui era dirigente della Lazio, parlando con lui di calcio ho potuto constatare che le riflessioni che le ho fatto poc’anzi su tecnica, serietà e umiltà, che deve avere un ragazzo che vuole diventare un violinista, valgono anche per qualsiasi atleta che voglia diventare bravo nel suo ruolo dal terzino al centravanti. Del resto Dino Zoff è stato fin dall’inizio un atleta che ha interpretato il suo ruolo sviluppando una tecnica eccellente frutto naturalemnte di tanta serietà e umiltà.

Un’ultima curiosità, può capitare che un alunno mostri talento ma non abbia, come dire, le mani adatte, in questo caso che si fa, deve rinunciare a suonare il violino?

No certi ostacoli si superano con la tecnica. Le racconto la storia di Rudolf Kolisch (membro fondatore del Kolisch Quartet prima e del Pro Arte Quartet in seguito N.d.R.) che durante la guerra perse l’uso del mignolo della mano sinistra e fu costretto a imparare a suonare il proprio strumento con la mano destra sulla tastiera. E nonostante questa particolarità il Quartetto Kolisch sarà il primo a registrare (anche se in forma privata) l’integrale dei Quartetti per archi di Schoenberg negli anni ’30. Kolish insomma imparò a suonare al contrario.

Grazie al Maestro Salvatore Accardo e al direttore artistico Paolo Scibilia per l’ospitalità



Sorrento, con il Maestro Salvatore Accardo

Salvatore Accardo e Bruno Canino