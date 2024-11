Incidente viadotto Castellammare , caos traffico verso Sorrento per lavori a Seiano. Traffico anche in tarda serata da e per la Penisola sorrentina e Castellammare di Stabia verso l’autostrada A3 Napoli Salerno. Lavori non segnalati dall’ANAS a Meta o Vico Equense hanno provocato al semaforo code di quasi un’ora anche fin quasi a mezzanotte . Poi sul viadotto un brutto incidente con scontro fra due auto.