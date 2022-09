Incidente in galleria a Vico Equense, code chilometriche: auto costrette a fare inversione

La Galleria Santa Maria di Pozzano è purtroppo protagonista di un altro episodio di sinistro stradale. Il fatto è avvenuto alcuni minuti fa in questa domenica piovosa del 25 settembre a Vico Equense nei pressi dell’uscita per la frazione di Seiano. L’incidente ha generato code chilometriche e costretto diverse automobili che utilizzavano la galleria per dirigersi verso Napoli a fare inversione di marcia e passare per il centro cittadino di Vico. Non si è a conoscenza dell’entità dell’incidente e non si escludono danni ingenti, ma la cosa certa è che non si tratta di sicuro della prima volta che si verifica un episodio simile. Oggi più degli altri giorni, il maltempo che si è abbattuto a Napoli e in costiera sorrentina e amalfitana è nemico dei guidatori e causa un aumento esponenziale degli incidenti. Invitiamo, dunque, tutti gli automobilisti e centauri a guidare con la massima prudenza.

Incidente in galleria a Seiano

per Napoli bloccata

le auto stanno facendo inversione